Росреестр «развяжет» второй пояс К чему может привести разрешение приватизировать участки у воды

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии предложила допустить приватизацию территорий у воды и разработала проект поправок в Земельный кодекс. Изменения позволят передавать в частную собственность участки второго пояса зон санитарной охраны. Запрет на приватизацию территории в первых двух поясах действует с 2007 года. Зачем нужно было отменять ограничения? К каким последствиям это может привести? Разбирался Александр Мезенцев.

Продажа земельных участков у воды, по подсчетам Росреестра, принесет подмосковному бюджету 4,5 млрд руб. в год. Сейчас их можно только арендовать. Если поправки в Земельный кодекс будут приняты, россияне смогут приватизировать территорию во втором поясе зон защиты — вокруг озер, рек и других водоемов.

Инициатива службы похвальна и поможет решить текущие проблемы водозаборов, считает генеральный директор агентства недвижимости Penny Lane Realty Георгий Дзагуров: «Цели прямые и простые: получить средства для бюджета и привести в порядок территории, о которых мы говорим. Понятно, что собственник, а не арендатор, максимально заботится о содержании.

В прибрежных зонах малых рек у нас сотни километров. Если их облагородить, то появится множество набережных с территориями для прогулок, а не мусорные свалки.

Но и собственника нужно контролировать, не нарушает ли он экологию, соблюдает ли правила».

Сейчас вокруг источников питьевой воды есть несколько поясов защиты. На территории первого пояса — 100 м от источника —размещается насосная станция и другие водопроводные сооружения. Границы же второго пояса, о котором идет речь в законопроекте, не определены, а его ширина может достигать 2 км.

В первом поясе строительство запрещено, во втором допускаются некоторые постройки со специальными очистными сооружениями. Но этот закон нарушается и сейчас, говорит генеральный директор Главного испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

По его мнению, новые собственники участков могут помешать проверять качество воды: «В водоохранной зоне очень много домов, которые построены гораздо ближе, чем в 100 м от источника, и где не должно быть, вообще, капитальных строений. С учетом того, что суровость российских законов с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения, наверное, просто будет де-юре восстановлена возможность людей предотвращать доступ для контроля состояния водозабора. Подведут юридические основания под то, что уже де-факто имеется.

Просто лоббируют этот закон люди, которые хотят узаконить то, чем они владеют.

Однако у природы есть лимит, и что-то станет последней каплей, с которой она не справится. Все зависит от количества этих домов».

Ограничения второго пояса охватывают 35% площади Московской области, пояснили РБК в министерстве имущественных отношений. Но, видимо, изменения затронут не только Подмосковье. Сейчас такой же запрет действует на территории вокруг некоторых водоемов в Тверской и Смоленской областях, а также в Поволжье и Сибири.

Через несколько лет после снятия ограничений на этих участках могут возникнуть большие коттеджные поселки, предполагает академик МАИН, эксперт рынка малоэтажной недвижимости Валерий Лукинов: «Мы же прекрасно понимаем, что всегда идет многоходовая комбинация. Сначала — разрешить приобретать земли второго пояса санитарной защиты. Многие девелоперы ринутся скупать такие участки под строительство коттеджных поселков. Затем, спустя год-два после того, как их скупят, мы увидим обращение, может быть, даже заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Он будет говорить о том, что нам необходимо выполнять программу развития ИЖС. Естественно, мы ее будем выполнять на самых интересных землях. Самые лакомые кусочки».

Подготовку законопроекта планируют завершить в июне, а вступить в силу он должен в конце этого года. Уже понятно, что новые правила привлекут инвесторов. Но к тому, как органы следят за состоянием водоемов, вопросы возникают уже сейчас.

Даниил Бабкин