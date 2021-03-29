На Кубани в 2024 году появятся два селекционно-генетических центра молочного скота

В Краснодарском крае в 2024 году появятся два селекционно-генетических центра по выращиванию молочного скота. Об этом сообщает ФГБУ «Центр агроаналитики» со ссылкой на главу минсельхоза Кубани Федора Дереку.

Один из них откроют в Усть-Лабинском районе, второй – в Павловском. По словам министра, уже через год после начала их работы появится возможность решить проблему импортозамещения поголовья молочного скота. С инициативой решения проблемы выступили два инвестора – их имена не называются.

«В 2024 году мы будем единственным субъектом, где будут функционировать два селекционных генетических центра. Мы будем производить около3,8 тыс. голов маточного поголовья, а также высококачественные эмбрионы, у нас будет бычатник порядка 10 голов. Это позволит в ближайшее время закрыть потребности региона», - заявил Федор Дерека.

По его словам, сейчас местным животноводам приходится ежегодно покупать 2,5 тысячи телок и нетелей, 60% племенного скота завозится из других стран.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года стало известно, что инновационный центр развития животноводства должен появиться на базе Кубанского государственного аграрного университета. Поручение о проработке такой возможности губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал своему заместителю Андрею Коробке.

По словам главы региона, Кубань показывает серьезные результаты в развитии животноводства, регион входит в тройку российских регионов по производству молока, в пятерку – по производству мяса, однако нужно двигаться дальше.

Кроме того, в 2021 году в Ейском районе Краснодарского края появится свиноводческий селекционно-генетический центр стоимостью 1,43 млрд руб.

Алексей Белянин