В Самаре мужчина погиб при падении башенного крана на стройплощадке

Вынесен приговор главному инженеру по крановому хозяйству ОАО «Строй-Центр». Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом в понедельник сообщает региональное СУ СК РФ.

Правоохранители установили, что в октябре 2018 года около 11:20 (MSK+1) на стройплощадке в Самаре рухнул башенный кран. Происшествие случилось на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе города. В результате него из кабины крана выпал крановщик – мужчина 1984 года рождения. Он скончался.

Следствие установило, что главный инженер по крановому хозяйству не проследил «за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией» техники. Он также допустил к управлению краном сотрудника, который не проходил подготовку и аттестацию в сфере промышленной безопасности, решили правоохранители. В итоге мужчина был приговорен к полутора годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

В минувшее воскресенье в Самаре случилось другое смертельное происшествие. С крыши дома по ул. Металлистов на двух женщин упала снежная наледь. Одна из них скончалась, вторая госпитализирована. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов