В реконструкцию закрались дефекты

В петиции, которая уже набрала больше 3 тыс. подписей, работы по обновлению аудиторий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова назвали «варварскими». Исторические интерьеры, по словам авторов обращения, демонтированы с нарушением необходимых норм. Фрагменты отделки из ценных пород древесины найдены в мусорном контейнере. Что ответило руководство университета? Расскажет Иван Якунин.

Пять лет назад на сайте Change.org появилась петиция, в которой студенты требовали капитального ремонта главного здания университета. Тогда добиться успеха не получилось, но сейчас администрация вуза услышала призыв и начала работы общей стоимостью, по данным активистов, больше 750 млн руб. В проекте была реконструкция не только главной поточной аудитории, но и некоторых помещений биологического факультета и мехмата.

Участник общественного движения «Архнадзор» Иван Борисов посмотрел на промежуточные результаты и пришел в ужас: «Если мы откроем проект реставрации, мы увидим достаточно длинный и занудный перечень методик, как именно должен быть отреставрирован паркет в аудиториях, мебель.

Но когда мы смотрим на фотографии, мы понимаем, что едва ли эти работы могут называться реставрацией. Мы видим человека с топором, который сбивает лепнину. Мы видим, как полностью разгромлена Большая биологическая аудитория.

Мы видим фотографии из главного здания МГУ, где просто выломан паркет. А в документации подробно описана методика реставрации этого паркета в зависимости от степени изношенности».

Ансамбль зданий МГУ на Ленинских горах находится под охраной как объект культурного наследия. В перечне, который определяет, за чем именно следит государство, указано все до мелочей: светильники, деревянные решетки отопительных приборов, убранство полов. На кадрах же видно, что ступеньки в аудиториях сняли целиком, сейчас там бетонный каркас, обломки парт оказались на помойке.

Хотя раньше с ними поступали иначе, говорит доцент МГУ, член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов: «Очень необычное зрелище. Я за годы своей учебы видел другие примеры отношения к этим же самым аудиториям: они закрывались на ремонт, происходило восстановление, обновление паркета, снимался верхний слой. Парты и сидения сохранялись, просто они подвергались обработке. Их шкурили, снимая верхний слой, снова лакировали. И старые аудитории выглядели как новые, при этом все интерьеры почти полностью сохранялись. И я не вижу причин, по которым это нельзя было сделать снова».

В вузе на это “Ъ FM” ответили, что все работы согласованы с департаментом культурного наследия столицы. В некоторых аудиториях дефекты оказались критическими, поэтому локальный ремонт в МГУ называют невозможным. За 68 лет износ покрытий составил больше 70%, поэтому к вопросу и подходят комплексно. И только по проекту, одобренному Мосгорнаследием — именно это ведомство активисты просят организовать проверку работ. “Ъ FM” отправил туда запрос.

Но юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров уверен, что специалисты и без призывов должны следить за исполнением требований: «У Мосгорнаследия есть такие полномочия, они осуществляют проверку, это может быть проверка документации или выездной контроль. Как правило, Мосгорнаследие уведомляет о том, что она состоится, приходят должностные лица. Это может быть один человек, может быть несколько. Поскольку в МГУ проводится масштабная реконструкция, то, скорее всего, проверку будут проводить люди с профильным образованием, которые смогут оценить, соответствуют ли реставрационные работы проектной документации или нет».

Если нарушения обнаружат, кто-то должен будет понести за это ответственность. Хантимиров допускает, что им может стать кто-то из администрации вуза, ответственный за реставрацию.

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У учредителя «Московского правозащитного центра» Михаила Салкина другая версия: «Крайними всегда будут непосредственно исполнители. Университет, скорее всего, заключил все договоры в соответствии с законом, как оно и должно быть. Если есть какие-то недочеты, то, я думаю, они только со стороны подрядчиков. Вопрос, что конкретно они разнесли, и был ли какой-то ущерб. Потому что, если скандал не раскрутится, так университет первый пойдет заявление писать, что он пострадавший. Будут штрафные санкции в силу закона о контрактной системе, плюс можно будет взыскать все убытки.

По моему мнению, все отделаются штрафами. У нас памятники даже сгорали, но никто за это не сел».

Сейчас активисты настаивают, что работы нужно срочно приостановить и разобраться, все ли в порядке. Подрядчик же, если верить петиции, готовится поменять и десятки дверных конструкций, которые тоже входят в перечень памятников культуры. Сотрудники полагают, что вскоре начнется ремонт и других аудиторий. И восстановить утраченные элементы декора уже не получится.