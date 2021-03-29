Объекты, относящиеся к сфере комплексного развития территорий, будут отражаться в генпланах

Объекты регионального и муниципального значений, относящиеся к сфере комплексного развития территорий (КРТ), будут отражены на схеме территориального планирования Свердловской области и генпланах муниципалитетов. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на предстоящем заседании регионального заксобрания, которое состоится 30 марта.

Как сообщили в пресс-службе областного парламента, документ был разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральными нормами. «К видам объектов регионального значения должны быть отнесены территории, в отношении которых правительством Свердловской области приняты решения о КРТ. К видам объектов местного значения будут отнесены территории, в том случае, если главой администрации муниципалитета приняты соответствующие решения. Также органами местного самоуправления должны быть заключены договоры о КРТ по инициативе правообладателей земельных участков»,— пояснили в свердловском парламенте.

В марте заксобрание Свердловской области приняло закон о комплексном развитии территорий. Он дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Документ разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. После принятия закона правительство Свердловской области может устанавливать порядок реализации решения о КРТ жилой застройки, определять границы такой территории, утверждать адресные программы, на основании которых планируется сносить дома. Кроме того, за региональным правительством закрепляется установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

«В разработанном законе предусмотрено проведение общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в генплан муниципалитета и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию. Также в законе обозначено проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, по вопросу их включения в решение о КРТ жилой застройки»,— подчеркнула спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, администрация Екатеринбурга в качестве территорий, где может начаться комплексное развитие, выбрала Втузгородок, Эльмаш и Уралмаш.

Анастасия Реутова