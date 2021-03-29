В Татарстане не будут преследовать родителей после акции с мольбами о школе

Правоохранительные органы Татарстана не будут преследовать родителей, организовавших флешмоб с участием своих детей с требованием построить для них школу в казанских поселках Привольный и Вишневка. Об этом на встрече с жителями заявил прокурор республики Илдус Нафиков.

По его словам, просьба о строительстве школа будет донесена до президента Татарстана Рустама Минниханова. При этом сама прокуратура возьмет под контроль проектирование и строительство образовательного учреждения.

Напомним, видео флешмоба появилось в сети на прошлой неделе. На нем дети выстроились в слово «школа» на снегу: кто-то сидит, а кто-то лежит в сугробе. В конце ролика дети хором кричат: «Дорогой президент, дайте нам школу». В описании к видеоролику сказано, что «дети Вишневки и Привольного встали на колени и просят помощи у президента Татарстана». Позже участников акции поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Ъ-Казань"