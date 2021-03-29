ФАС разрешила краснодарской ГК приобрести активы омского холдинга «Евразия моторс»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства краснодарской ГК «Ключ-авто» о приобретении долей в компаниях омского автохолдинга ГК «Евразия моторс». Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о покупке 100% уставного капитала ООО «Евразия Плюс», «Евразия Эксперт», «Автоцентр "Евразия"» и др. — всего 11 компаний.

Как ранее комментировали “Ъ-Сибирь” стоимость омской группы компаний оценивалась от 0,9 млн руб. до 1,5 млрд руб.

Группа компаний «Евразия моторс», по данным официального сайта, работает в Омске с 1998 года и на данный момент объединяет 12 автосалонов, девять брендов (Volkswagen, Nissan, Mercedes-Benz, Datsun, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Skoda, KIA, Chery, Changan), а также автотехцентр «Евразия эксперт».

Оксана Павлова