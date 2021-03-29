Компания «Элтех проект» уведомила о намерении подать на банкротство «НЭВЗ-Союз»

Компания «Элтех проект» (Санкт-Петербург) опубликовала уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве новосибирской холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный завод-Союз», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Заявление в суд «Элтех проект» пока не подано, следует из картотеки арбитражного суда. В своем сообщении компания указывает на судебное разбирательство с «НЭВЗ-Союз», завершившееся в 2017 году заключением мирового соглашения. Компания из Санкт-Петербурга взыскивала с «НЭВЗ-Союз» 2,2 млн руб. долга и 647 тыс. руб. неустойки. Погасить задолженность, согласно мировому, планировалось до апреля 2017 года, следует из данных арбитражного суда.

Год назад арбитражный суд Новосибирской области ввел наблюдение в дочерней структуре «НЭВЗ-Союз» — компании «Союз-электроника» — из-за долга более 60 млн руб. В январе 2021 года производство по делу о банкротстве компании было прекращено — суд утвердил мировое соглашение между «Союз-электроника» и ФНС России, требования еще одного кредитора — банка «Акцепт» — были погашены в полном объеме.

ХК ОАО «НЭВЗ-союз» производит изделия для электроники и электротехники. Холдинг контролирует «Союз-электроника» и компанию «НЭВЗ-керамикс» (еще 40% принадлежит «Роснано»), которая производит наноструктурированную керамику для энергетики, радиоэлектроники, машиностроения, медицины.

Оксана Павлова