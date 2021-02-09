«Союз-электроника» вышла из наблюдения, заключив мировое с налоговой

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве АО «Союз-электроника» (СЭЛ, входит в ПАО «ХК "Новосибирский электровакуумный завод — Союз"») и утвердил мировое соглашение между компанией и Федеральной налоговой службой.

СЭЛ полностью признала задолженность перед ФНС на 85,5 млн руб. и обязалась погасить ее равными долями, ежемесячно в течение года. Изначально мировое соглашение включало еще и требования банка «Акцепт» на 40,9 млн руб., но, по данным картотеки суда, весь этот долг «погашен в полном объеме третьим лицом». В результате требование «Акцепта» было исключено из реестра кредиторов СЭЛ и текста соглашения. Кроме того, на момент утверждения мирового соглашения СЭЛ погасила требования кредиторов второй очереди на 32,9 млн руб.

Уже после прекращения дела о банкротстве в суд поступили заявления банков «Уралсиб» и «Акцепт» с требованиями на 11,5 млн руб. и 105,8 млн руб. соответственно.

Их рассмотрение назначено на 7 апреля.

СЭЛ был головным предприятием холдинговой компании, производил генераторные лампы сверхвысокочастотного диапазона для систем радиолокации, радио- и телекоммуникаций, радионавигации космических и других летательных аппаратов, вакуумную коммутационную аппаратуру, полупроводниковые приборы.

Наблюдение в АО «Союз-электроника» введено в феврале 2020 года по иску ФНС, долг на тот момент составлял около 60 млн руб. Как тогда поясняло “Ъ-Сибирь” руководство ХК «НЭВЗ-Союз», СЭЛ выполнял работы для государства, их объем в период 2017–2018 годов снизился более чем на 40%: «В такой ситуации компании было сложно существовать. Практически весь персонал этого предприятия перешел в холдинг и там трудоустроен».

ХК ПАО «НЭВЗ-союз» производит изделия для электроники и электротехники. Холдинг контролирует АО «СЭЛ» а также компанию «НЭВЗ-керамикс» (еще 40% принадлежит «Роснано»), которая производит наноструктурированную керамику для энергетики, радиоэлектроники, машиностроения, медицины.

Дарья Решетникова