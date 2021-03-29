Мэром Якутска избран кандидат от «Единой России» Григорьев

Исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев («Единая Россия») победил на досрочных выборах главы города. Он набрал 42,27% голосов. На выборы пришло 41,73% избирателей.

«Итоговый протокол комиссия подпишет завтра. Голоса распределились так: Евгений Григорьев ("Единая Россия") — 42,27%, Виталий Обедин ("Справедливая Россия") — 39,67%, Савва Михайлов (КПРФ) — 11,38%»,— рассказала председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова (цитата по «Интерфаксу»). Еще три кандидата набрали по 1% голосов.

«Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов»,— приводит слова Евгения Григорьева пресс-служба администрации Якутска.

Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта. Напомним, 11 января экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. Она назвала господина Григорьева своим преемником.

Подробнее про обстановку в регионе перед выборами — в материале “Ъ” «Якутский день сурка».