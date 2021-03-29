После коррупционного скандала наказаны чиновники дорожной отрасли Новосибирской области

Скандал с арестом главы территориального управления автодорог Новосибирской области Михаила Чуманова привел к увольнениям чиновников дорожной отрасли региона. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) внесло в адрес правительства Новосибирской области представление о принятии мер по недопущению коррупционных проявлений и причин, способствовавших совершению преступлений. Как рассказали в следственном ведомстве, за допущенные в работе нарушения уволены два сотрудника ТУАД, трое привлечены к дисциплинарной ответственности, отправлен в отставку начальник управления дорожного хозяйства регионального минтранса.

Михаила Чуманова задержали в декабре 2020 года сотрудники СКР и ФСБ. По данным следствия, он получил взятки на сумму свыше 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний, обещая заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети региона.

19 марта суд водворил на два месяца в СИЗО заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Сергея Ставицкого, в отношении которого также возбуждено уголовное дело о взятках (ст. 290 УК РФ).

Илья Николаев