Tencent Music объявил рекордный buyback после распродажи Goldman Sachs

Разработчик китайских музыкальных сервисов Tencent Music объявил об обратном выкупе своих акций на сумму $1 млрд. Компания объявила рекордный buyback после того, как ее акции вместе с бумагами других медиа- и IT-компаний из Китая и США были проданы в ходе распродажи Goldman Sachs и Morgan Stanley 26 марта.

Tencent Music объявила, что намерена выкупить акции класса A в форме американских депозитарных акций в течение 12 месяцев, начиная с 29 марта.

Акции Tencent Music упали после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что добьется делистинга иностранных компаний, если те не будут проводить аудит в соответствие со стандартами США. Помимо этого, в минувшую пятницу Goldman Sachs и Morgan Stanley выпустили на рынок акции Tencent Music и других компаний более чем на $20 млрд. Это привело к потере $33 млрд капитализации у затронутых компаний; среди них — ViacomCBS, Discovery и Baidu.

За крупной распродажей акций стоит семейный инвестиционный офис Archegos Capital Management, основанный бывшим аналитиком Tiger Management Биллом Хвангом, сообщают Bloomberg и Financial Times. Билл Хванг в 2012 году был оштрафован на $44 млн по делу о мошенничестве. По информации Bloomberg, Goldman Sachs убрала финансиста из своих черных списков в 2018 году. До этого отдел инвестиций Goldman Sachs на протяжении нескольких лет пытался заключить контракт с Биллом Хвангом, но отдел комплаенс блокировал попытки открыть счет на его имя.