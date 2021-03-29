СМИ связали распродажу акций на $20 млрд с семейным офисом Билла Хванга

Семейный инвестиционный офис Archegos Capital Management, основанный бывшим аналитиком Tiger Management Биллом Хвангом, ответственен за прошедшую 26 марта крупную распродажу акций, сообщают Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники. Bloomberg уточняет, что Goldman Sachs позволила Биллу Хвангу стать одним из ключевых финансистов, несмотря на то что в 2012 году тот признал вину в мошенничестве.

Билл Хванг был управляющим фонда Tiger Asia. В 2012 году он вышел из фонда и был оштрафован на $44 млн в связи с нарушением правил инсайдерской торговли. В 2014 года Биллу Хвангу запретили участвовать в торгах в Гонконге. Руководство отдела инвестиций Goldman Sachs на протяжении нескольких лет пыталось заключить контракт с Биллом Хвангом, однако отдел комплаенс блокировал попытки открыть счет на его имя, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Goldman Sachs до конца 2018 года отмечала его как высокорискованного, однако позднее исключила его из черного списка.

В ходе распродажи в пятницу на рынок было выпущено акций более чем на $20 млрд. Компании, чьи бумаги участвовали в распродаже — ViacomCBS, Discovery, Baidu, другие IT- и медиакомпании США и Китая — потеряли $33 млрд капитализации.