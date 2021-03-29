Чемпионат мира в Стокгольме

Фигурное катание

Женщины. 1. Анна Щербакова — 233,17 балла. 2. Елизавета Туктамышева — 220,46. 3. Александра Трусова (все — Россия) — 217,20.

Мужчины. 1. Натан Чен (США) — 320,88 балла. 2. Юма Кагияма — 291,77. 3. Юдзуру Ханю (оба — Япония) — 289,18… 5. Михаил Коляда — 272,04… 8. Евгений Семененко (оба — Россия) — 258,45.

Спортивные пары. 1. Анастасия Мишина—Александр Галлямов (Россия) — 227,59 балла. 2. Суй Вэньцзин—Хань Цун (Китай) — 225,71. 3. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 217,63. 4. Евгения Тарасова—Владимир Морозов — 212,76.

Танцы. 1. Виктория Синицына—Никита Кацалапов (Россия) — 221,17 балла. 2. Мэдисон Хаббелл—Закари Донохью (США) — 214,71. 3 Пайпер Гиллес—Поль Пуарье (Канада) — 214,35… 5. Александра Степанова—Иван Букин — 208,77… 10. Тиффани Загорски—Джонатан Гурейро (обе пары — Россия) — 188,45.

Таблица медалей

З С Б В 1. Россия 3 1 2 6 2. США 1 1 0 2 3. Япония 0 1 1 2 4. Китай 0 1 0 1 5. Канада 0 0 1 1

Хоккей

Чемпионат КХЛ

Восточная конференция. 1/2 финала

Шестой матч серии до четырех побед. «Металлург» (Магнитогорск)—«Авангард» (Омск) 1:5.

«Авангард» выиграл серию со счетом 4:2. В финале конференции (серия до четырех побед) соперником «Авангарда» будет «Ак Барс». Преимущество своей площадки будет у казанского клуба.