Как эксперты оценивают инициативу Минэкономики

Эксперты в целом приветствуют стимулирование инвестиционной активности в ЖКХ, но по-разному оценивают действие предложенного механизма. Вице-президент ЦСР Елена Ковалева полагает, что закрепление экономии в составе необходимой валовой выручки при выполнении ряда требований, свидетельствующих, по сути, о добросовестности предприятия, должно способствовать повышению предсказуемости процесса установления тарифа для последних и повышению стимулов к инвестированию.

Директор центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что стимулирование будет работать, если вся экономия будет оставаться в распоряжении организации: «По факту регуляторы очень неохотно сохраняют экономию. Рассчитывать, что 20% как-то существенно повлияют на логику инвестирования, мне кажется, наивно». Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отмечает, что предложенное Минэкономики реинвестирование 80% экономии может рассматриваться как «некое средство защиты» от ситуации, когда концессионеры «практически ничего не вкладывают в объект и изнашивают его». Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отмечает, что это скорее вынужденная мера — в условиях повсеместной недофинансированности коммунальной инфраструктуры Минэкономики пытается стимулировать инвестирование в модернизацию ЖКХ с «позиции кнута, а не пряника», указывая, что не менее 80% экономии должно реинвестироваться.

Евгения Крючкова, Полина Смертина