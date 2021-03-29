Единоросс обошел справоросса

Победителем досрочных выборов мэра Якутска, по предварительным данным, стал и. о. градоначальника Евгений Григорьев («Единая Россия»). После обработки 96,7% протоколов он набрал 44,1% голосов, а его главный конкурент журналист и кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин — 39,9%, сообщил избирком столицы Якутии. Опрос на выходе из участков, проводившийся в течение трех дней голосования «Клубом молодых избирателей при ЦИК Якутии», сулил и. о. мэра более уверенную победу с результатом 51% против 34% у господина Обедина. Глава республики Айсен Николаев поздравил господина Григорьева с победой, не дожидаясь окончания подсчета голосов.

Напомним, досрочные выборы были назначены после того, как мэр Сардана Авксентьева 11 января объявила об отставке по состоянию здоровья и попросила своих избирателей проголосовать за ее первого заместителя Евгения Григорьева. Кандидата Обедина, в свою очередь, поддержал предприниматель Владимир Федоров, который считался одним из фаворитов избирательной кампании, но был снят с выборов из-за недочетов в документах. В 2018 году господина Федорова тоже лишили регистрации на выборах мэра, что привело к протестному голосованию и победе Сарданы Авксентьевой над кандидатом от «Единой России».

На выборах-2021 кандидат Обедин призвал своих сторонников прийти на участки в воскресенье, последний день трехдневного голосования, чтобы уменьшить возможности для манипуляций в пользу кандидата от власти. Председатель избиркома Якутска Алла Самойлова сообщила “Ъ”, что, несмотря на жалобы наблюдателей в первый день выборов, в целом участковые комиссии «отработали достойно».

Николай Борисов, Якутск