Госсекретарь США заявил об усиливающейся враждебности в отношениях с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наблюдает «все более враждебные» аспекты в отношениях с Китаем. При этом он отметил, что между Вашингтоном и Пекином есть также области для сотрудничества.

«Очевидно, что в отношениях есть все более враждебные аспекты, безусловно, конкурентные»,— сказал господин Блинкен в интервью CNN (цитата по Reuters).

Ранее две страны «обменялись» санкциями. Вашингтон ввел санкции из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин ответил зеркально. Госсекретарь США осудил действия Китая.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Китай не оставил уйгурский вопрос без ответа».