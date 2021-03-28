Ярославский «Шинник» и омский «Иртыш» сыграли вничью в матче ФНЛ

28 марта ярославский «Шинник» в рамках 33 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде встречался с омской командой «Иртыш», который занимает 17 место в турнирной таблице и является прямым конкурентом ярославской команды за место в лиге. Матч в Омске завершился безрезультатно 0:0.

«Шинник», у которого практически не осталось шансов сохранить место в ФНЛ, занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице первенства и находится в зоне вылета из лиги. У команды четыре победы, шесть ничейных результата и 22 поражения. В активе команды 18 очков. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этом месте «Акрон» из Тольятти, набравший 35 очков. До окончания первенства ФНЛ осталось девять туров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ.

Следующий матч «Шинник» проводит на своем поле. 3 апреля ярославский клуб принимает команду «Динамо-Брянск», занимающую предпоследнее 21-е место в лиге. В активе брянских футболистов 22 очка.

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».

Антон Антонов