В Адыгее проведут проверку из-за мужчины, катавшегося на коне по магазину

Правоохранительные органы проведут проверку по размещенной в соцсетях видеозаписи, на которой неизвестный мужчина катается на коне по продуктовому магазину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

В полиции сообщили, что в настоящее время устанавливается личность ездока. По данным силовиков, инцидент произошел в одном из магазинов в Майкопском районе региона. Если факт происшествия подтвердится, фигуранта привлекут к административной ответственности.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в марте 2021 года был назначен новый руководитель ГУ МВД Адыгеи. Им стал заместителя руководителя управления МВД РФ – начальник полиции Рязанской области Иван Бахилов.

Алексей Белянин