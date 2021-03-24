В Адыгее представлен новый глава республиканского МВД Иван Бахилов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе видеоконференции представил личному составу МВД по Республике Адыгея нового министра внутренних дел Ивана Бахилова, сообщила пресс-служба правительства Адыгеи. Ранее полковник полиции Бахилов служил в должности заместителя начальника управления МВД РФ по Рязанской области.

В ходе совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов пожелал Ивану Бахилову успехов в профессиональной деятельности и отметил, что в республике выстроено конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами. «Плодотворная совместная работа с МВД позволяет быстро и эффективно решать многие вопросы, направленные на сохранение мира и спокойствия в нашей многонациональной республике», – отметил господин Кумпилов, добавив, что Адыгея остается одним из самых спокойных регионов не только в ЮФО, но и во всей стране.

Анна Перова, Краснодар