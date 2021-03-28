Британия может ввести ответственность за предоставление рекламных площадей мошенникам

Комитет британского парламента представил доклад, в котором призвал власти страны как можно скорее принять закон, позволяющий наказывать интернет-компании за предоставление услуг хостинга мошенникам.

Специальный комитет Палаты общин по труду и пенсиям обратил внимание на то, что во время пандемии COVID-19 значительно выросло количество онлайн-объявлений, вводящих владельцев пенсионных счетов в заблуждение. Как объясняется в докладе, с тех пор как правительство Великобритании начало в 2015 году серию реформ, позволивших гражданам старше 55 лет свободно распоряжаться своими накоплениями, в стране активизировались мошенники, которые призывают пенсионеров вложить свои средства в «сомнительные» активы. Так, по подсчетам Группы по изучению индустрии пенсионного мошенничества, за эти годы жертвами мошенников стали около 40 тыс. человек, а сумма убытков достигла 10 млрд фунтов стерлингов. Во время пандемии мошенники гораздо больше внимания уделили именно онлайн-рекламе.

Комитет отмечает, что правоохранительные органы сегодня могут пресечь деятельность мошенников, однако никак не могут повлиять на интернет-компании, размещающие у себя рекламные объявления мошенников. «Технологические компании, такие как Google, принимают платежи за рекламу от мошенников, а затем дополнительные платежи от регуляторов за публикацию предупреждений — практика, которую комитет считает "аморальной"»,— говорится в документе.

«Удерживать глобальные фирмы от получения выгоды от доходов от преступлений вроде бы должны не законы, но, к сожалению, принятие закона явно необходимо»,— отмечается в докладе.

Google уже заявила, что защита потребителей является приоритетом для компании. «Мы очень серьезно относимся к нечестной деловой практике и вводящей в заблуждение рекламе и считаем их нарушением нашей политики. Когда реклама не соответствует нашей политике, мы принимаем меры по ее удалению»,— сообщили в компании. Google отметила, что в прошлом году она удалила 3,1 млрд «плохих объявлений» со своих платформ, из которых 123 млн — были объявлениями, связанными с финансовыми услугами.

Кирилл Сарханянц