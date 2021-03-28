В Краснодаре больше всех в IT-сфере получают Frontend и Go-разработчики

Программисты, работающие на языке Golang (Go-разработчики), стали самыми высокооплачиваемыми специалисты в IT-сфере в Краснодаре, выяснил сервис «Работа.ру».

Согласно данным аналитиков, краснодарские компании готовы платить им в среднем по 120 тыс. руб. в месяц. Это ниже общероссийского уровня: в среднем по стране таким специалистам готовы платить по 165 тыс. руб. в месяц. В Москве средняя зарплата Go-разработчика составляет 195 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 145 тыс. руб., а в Новосибирске — 100 тыс. руб.

Зарплата Frontend-разработчика в Краснодаре в среднем составляет 112 тыс. руб. в месяц. Это выше, чем в среднем по стране (99 тыс. руб.), а также в Москве (109 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (108 тыс. руб.). Самая высокая зарплата в этом направлении зафиксирована в Нижнем Новгороде – 129 тыс. руб. в месяц.

Самую высокую среднюю зарплату в России может получать технический директор в сфере IT — 183 тыс. руб. в месяц. Кроме того, на 173 тыс. руб. в месяц может рассчитывать Data Scientist. Специалист по искусственному интеллекту может получать в среднем 150 тыс. рублей в России.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском крае в январе 2021 года (данные опубликованы в марте 2021 года) составила 37,7 тыс. руб. Это на 24,9% меньше, чем в декабре 2020 года и на 3,6% больше, чем в январе 2020 года. Реальная заработная плата с учетом инфляции по сравнению с январем 2020 года сократилась на 1,8%, с декабрем 2020 года – упала на 25,5%.

Алексей Белянин