Простите, обогнался

Первая гонка сезона-2021 — Гран-при Бахрейна — сложилась так, как и должны проходить этапы самой престижной серии мира: интригующе, непредсказуемо, даже драматично. Да, выиграл снова Льюис Хэмилтон. Но победа эта не бесспорная. Многие вообще будут настаивать на том, что реальным победителем стал Макс Ферстаппен, который на последних кругах даже обогнал британца, но вынужден был пропустить обратно Хэмилтона, чтобы не получить штраф. Российский дебютант «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за Haas, закончил гонку в первой же связке поворотов.

Скорость машин Red Bull перед стартом сезона, в общем, не была секретом. Макс Ферстаппен на предсезонных тестах был явно быстрее всех, и это он подтвердил и в квалификации бахрейнской гонки. Другое дело, что было не до конца понятно, в какой форме к старту сезона подошел Mercedes. Немецкую команду даже подозревали в том, что на тестах она намеренно вливала в баки топлива больше, чем другие, чтобы не раскрывать свой потенциал до конца. И тут нужно отметить, что в «Формуле-1» последние лет семь, то есть всю эпоху доминирования Mercedes, похожие разговоры идут постоянно. Болельщики до старта сезона выискивают причины, по которым Льюис Хэмилтон не сможет стать чемпионом, накачивают себя оптимизмом, а потом, когда выясняется, что Mercedes по-прежнему нет равных, впадают в депрессию. Но возможно, что именно в этом сезоне делать им этого не придется, по крайней мере бахрейнский этап дал основания надеяться на это.

Так, гонка подтвердила, что Red Bull действительно может быть чертовски быстрым, как в начале прошлого десятилетия, в годы доминирования этой команды, и делать это не только в квалификации или на отдельных отрезках, а на протяжении всей гонки.

Она же подтвердила, что ничего Mercedes не скрывал. Машина у команды по потенциалу все еще чемпионская. Но назвать ее «самовозом», по крайней мере на данный момент, нельзя. Хэмилтону ведь пришлось работать от первого до последнего поворота, чтобы добыть победу, да что там говорить — вырвать ее из цепких рук Ферстаппена. Правда, наблюдая за тем, как развивались события, непросто было предположить, что концовка будет столь драматичной. Red Bull, казалось, сам себя переиграл, не угадав с тактикой пит-стопов, что позволило Хэмилтону трансформировать свое второе место в первое, причем с солидным отрывом.

Другое дело, что Ферстаппен с таким положением не мирился. Он догонял. Он был быстрее по чистой скорости. После второй остановки британца он вернул себе лидерство, но вскоре, заехав, в свою очередь, на пит-стоп, снова был вынужден его отдать. И за 14 кругов до финиша его отставание составляло шесть секунд. Еще год назад это был бы неотыгрываемый дефицит. Но Ферстаппен несся по трассе с бешеной скоростью — очевидно, мотористы Honda в межсезонье неплохо поработали, и Red Bull уже не уступает Mercedes в скорости на прямых,— а на 53-м круге и вовсе обошел Хэмилтона.

А потом случилось то, что болельщики еще долго будут обсуждать: Ферстаппену велели вернуть место.

Оказалось, что он слишком лихо зашел в поворот, слишком далеко при обгоне вылез за пределы трассы, что грозило солидным штрафом. У голландца еще было время, чтобы еще раз обойти Хэмилтона, но, по всей видимости, он решил уже не рисковать и довольствоваться тем, что есть. Тем более что ясный сигнал сопернику о том, что легкой жизни у него в этом году не будет, о том, что восьмой, рекордный чемпионский титул ему, возможно, и не покорится, он и так дал. Остается лишь надеяться, что такой же запал в Red Bull сохранят и на другие гонки. Учитывая, однако, что у Red Bull, в отличие от прошлого сезона, и вторая машина показала отличный результат (Серхио Перес, несмотря на то что стартовал с пит-лейна, был пятым, пропустив вперед только Ландо Норриса из McLaren и Валттери Боттаса из Mercedes), просто всплеском активности бахрейнская гонка для «быков» не была.

Отметим, что на Гран-при Бахрейна состоялся дебют россиянина Никиты Мазепина. Получился он, правда, скоротечным. Haas Мазепина развернуло уже после третьего поворота, машина получила серьезные повреждения, а сам пилот выбыл из гонки. Чего тут больше, вины гонщика или техники, вопрос непростой. Но примечательно, что напарника Мазепина по команде Мика Шумахера в похожей ситуации также развернуло. Другое дело, что встречи с отбойником он избежал и все-таки сумел закончить гонку.

Александр Петров