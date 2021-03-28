Правительство утвердило план действий против распространения опасных инфекций

В России утвержден алгоритм межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций, говорится в сообщении правительства. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными инфекционными заболеваниями.

Алгоритм составлен с учетом опыта борьбы с коронавирусом. Он должен помочь лучше координировать работу органов власти всех уровней и ускорить принятие решений при угрозе эпидемий.

Всего в документе прописано более 30 мероприятий. Среди них:

усиление карантинного контроля;

проверка готовности медучреждений;

эвакуация соотечественников из-за рубежа;

введение карантинных ограничений.

Текст документа будет опубликован позже.

Напомним, в связи с пандемией правительство получило право вводить режим ЧС из-за эпидемий и перераспределять средства на борьбу с ними, а регионы — на свое усмотрение помогать бизнесу и населению. Президент поручил губернаторам вводить и снимать ограничительные меры в зависимости от ситуации.