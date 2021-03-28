В Кореновском районе Кубани в 2021 и 2023 годах проведут капремонт сельского дома культуры

В Краснодарском крае в 2021 и 2023гг. проведут ремонтные работы в Новоберезанском сельском доме культуры (Кореновский район). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2021 году по нацпроекту «Культура» здесь отремонтируют кровлю. Власти края отмечают, что подрядчик начнет работы уже в ближайшее время и завершит их в течение двух месяцев. Кроме того, в 2023 году проведут капитальный ремонт внутренних помещений, замену отопления, проводки, канализации.

ДК в поселке Новоберезанский построили в 1975 году. При нем работают кружки художественной самодеятельности и прикладного творчества, которые посещают более 200 детей. С момент постройки капитальный ремонт в доме культуры не проводился ни разу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2019-2020гг. на Кубани в рамках нацпроекта «Культура» было потрачено 242,9 млн руб. Деньги пошли на ремонт 20 домов культуры и создание восьми цифровых кинозалов. Также средства направлялись на приобретение музыкальных инструментов и материалов для 25 детских школ и трех колледжей искусств. Кроме этого в Лабинске была открыта первая в рамках нацпроекта модельная библиотека.

Всего до 2025 года власти Краснодарского края планируют отремонтировать 450 учреждений культуры. В течение этого периода отремонтируют 250 объектов, 200 – переоснастят и модернизируют, еще 50 – обеспечат музыкальными инструментами.

Алексей Белянин