За два года по нацпроекту «Культура» на Кубани было потрачено 240 млн рублей

За последние два года в крае в рамках нацпроекта «Культура» было потрачено 242,9 млн руб., об этом зашла речь на планерном совещании в Законодательном собрании края. Эти средства пошли на ремонт 20 домов культуры и создание восьми цифровых кинозалов. Деньги также направлялись на приобретение музыкальных инструментов и материалов для 25 детских школ и трех колледжов искусств. Кроме этого в Лабинске была открыта первая в рамках нацпроекта модельная библиотека.

На средства нацпроекта более 1,6 тыс. работников отрасли смогли повысить свою квалификацию. По словам спикера парламента Юрия Бурлачко, тема подготовки кадров сегодня особенно актуальна. «Когда ремонтируются учреждения культуры, в отрасль вкладываются большие средства, нужно думать, кто будет работать на местах», - сообщил он.

Андрей Ульченко