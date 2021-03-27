На Кубани выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявили 114 случаев заражения коронавирусом за сутки. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Краснодаре (33), Сочи (14) и Мостовском районе (11), сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в субботу, 27 марта 2021 года.

Также коронавирус подтвердился у шести жителей Лабинского района. В Динском районе выявили пять новых случаев, в Новороссийске, Туапсинском и Кавказском районах - по четыре. По три новых пациента в Анапе, Армавире, Красноармейском районе. В Кореновском, Белореченском, Курганинском, Староминском, Темрюкском, Тихорецком, Успенском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах - по два. По одному человеку заболели в Брюховецком, Выселковском, Апшеронском, Ейском, Отрадненском и Белоглинском районах.

Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 41 929 человек. Выздоровели 36 758 жителей региона, умерли 2 277. В стационаре с коронавирусом находятся в настоящий момент 1 083 жителя, 1811 – лечатся амбулаторно. 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Днем ранее “Ъ-Кубань” писал, что в Краснодарском крае выявлено 116 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Наталья Решетняк