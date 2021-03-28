Выручка Новороссийского комбината хлебопродуктов в 2020 году снизилась на 62%

Выручка ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в 2020 году составила 9,04 млрд руб. Это на 61,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль компании при этом выросла в 2,4 раза, составив 2,32 млрд руб. против 988,3 млн руб. годом ранее.

Себестоимость продаж за год снизилась почти в четыре раза – до 5,35 млрд руб., прибыль от продаж выросла до 2,95 млрд руб. (в 1,5 раза).

Снижение выручки в компании объясняют существенной волатильностью на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам. Хеджирование валютных рисков компанией привело к отрицательному эффекту от продажи валюты по заключенным форвардным контрактам из-за существенного повышения курса доллара на установленную сторонами дату продажи валюты.

«Руководство компании считает, что предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости компании в текущих условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение компании. В настоящее время невозможно определить, каким может быть это влияение», - говорится в годовой бухгалтерской отчетности Новороссийского комбината хлебопродуктов.

ПАО «НКХП» зарегистрировано в Новороссийске в 1994 году. Основной вид деятельности – хранение и складирование зерна. В 2019 году выручка компании составляла 23,65 млрд рублей, чистая прибыль – 988,4 млн рублей. Владельцем 51% числится АО «Объединенная зерновая компания», еще 35,36% – ООО «Деметра холдинг». Владелец обеих структур – группа ВТБ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 2,8 млн руб. за загрязнение Черного моря отходами перегрузки зерна

Алексей Белянин