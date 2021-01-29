С Новороссийского комбината хлебпродуктов взыщут 2,8 млн рублей за загрязнение Черного моря

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ПАО Новороссийский комбинат хлебпродуктов 2,8 млн руб. за загрязнение Черного моря отходами перегрузки зерна. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Факт загрязнения был выявлен в феврале 2020 года: в ходе обследования порта выявили факт загрязнения акватории отходами отгрузки зерновых культур. В ходе административного расследования было установлено, что попадание отходов в море допустил НКХП. После проверки комбинат запустил систему замасливания зерна и установил локальные фильтры на ленточных транспортерах перегрузочного комплекса, отмечают в Росприроднадзоре

По данным «СПАРК-Интерфакс» , ПАО «Новороссийский комбинат хлебпродуктов» зарегистрировано в 1996 году, занимается хранением и складированием зерна. Уставный капитал компании – 67,5 млн руб., акционеры – АО «ОЗК» (50,99% доли в УК) и «Деметра-холдинг», объединяющий зерновые активы группы ВТБ (35,36% доли).

Выручка компании за 2019 год составляла 23,6 млрд руб., чистая прибыль – 988 млн руб. В 2020 году отмечалось снижение показателей: в первом квартале года выручка предприятия составила 3,4 млрд руб., что почти на 1 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период 2019 года (4,4 млрд руб.), прибыль - 560 млн руб., (годом ранее - 581 млн руб.), во втором квартале выручка была 4,8 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль увеличилась на 80 млн руб. до 512 млн руб. В третьем квартале 2020 года выручка составила 7,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,4 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 55 тыс. руб. с мэрии Сочи. Загрязнение акватории в районе Сочинского морпорта произошло еще в 2018 году. В материалах дела указано, что загрязнение произошло из-за сброса ливневых вод по незарегистрированным сетям. В результате исследования проб морской воды установлены превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ. Для ликвидации нефтяного пятна было задействовано специализированное судно.

Виктория Колганова