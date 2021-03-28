На Кубани в январе-феврале 2021 года на 10% сократилось производство яиц

Производство яиц в Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года составило 208,3 млн штук. Это на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было произведено 228,3 млн яиц.

На долю сельхозорганизаций пришлось 125,7 млн штук (-12,1%), на долю хозяйств населения – 80,1 млн штук (-3,4%), на долю КФХ – 2,4 млн штук (+4,8%).

Производство молока за этот же период увеличилось на 9,6%, составив 255,4 тыс. тонн. Производство скота и птицы на убой снизилось на 1,3% – до 89,1 тыс. тонн. На долю хозяйств населения, КФХ и индивидуальных предпринимателей приходилось 28,1% производства мяса, 28,6% – молока и 39,6% – яиц.

За январь-февраль 2021г. в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) от одной коровы надоено 1483 килограмма молока (-1,7% к январю-февралю 2020г.), яйценоскость кур-несушек составила 46 яиц (-6,1%% к январю-февралю 2020г.).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, В Краснодарском крае в 2020 году производство яиц составило 1,51 млрд штук. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин