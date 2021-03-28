Посольство России в Индонезии призвало избегать мест массового скопления людей после взрыва

Российское посольство в Индонезии попросило россиян, находящихся на острове Сулавеси, избегать мест массового скопления людей. Ранее сегодня в городе Макассар два террориста-смертника осуществили взрывы у католической церкви.

«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции. По предварительным данным, пока среди погибших числится только террорист»,— сообщило российское посольство в Facebook.

В момент взрыва внутри церкви находились прихожане. По данным Reuters, около 14 человек получили ранения.