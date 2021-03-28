Число погибших при обрушении десятиэтажного здания в Каире возросло до 22

В Каире 22 человека погибли при обрушении 10-этажного здания, передает ТАСС данные телеканала Extra News. Еще три человека числятся пропавшими без вести. Изначально сообщалось о трех смертях.

Число пострадавших в сообщении не приводится. Ранее сообщалось о 24 раненых.

Обрушение произошло ночью 27 марта в густонаселенном районе Каира. По предварительной информации, владелец дома незаконно надстроил шесть этажей. Изначально дом был четырехэтажным. Очевидцы сообщили, что в магазине на первом этаже началась реконструкция, были снесены несколько несущих колонн.