27 марта, суббота
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В Каире при обрушении десятиэтажного здания пострадали 23 человека

Сегодня ночью, 27 марта, в центре Каира обрушилось десятиэтажное здание. По данным издания Al-Ahram, в результате ЧП погибли три человека, пострадали 23. Под завалами могут находиться люди.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. На месте ЧП работают спасательные и пожарные службы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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