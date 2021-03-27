В Каире при обрушении десятиэтажного здания пострадали 23 человека

Сегодня ночью, 27 марта, в центре Каира обрушилось десятиэтажное здание. По данным издания Al-Ahram, в результате ЧП погибли три человека, пострадали 23. Под завалами могут находиться люди.
Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. На месте ЧП работают спасательные и пожарные службы. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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