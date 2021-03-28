Сирия ограничила поставки топлива по стране из-за блокировки Суэцкого канала

Министерство нефти Сирии ввело ограничения на поставки топлива по стране до разблокировки Суэцкого канала, сообщил Sky News со ссылкой на ведомство. По информации телеканала, дефицит энергоносителей наблюдался в стране еще до аварии на канале, во многом из-за санкций.

Министерство сообщило, что ограничения нужны для гарантированного снабжения топливом больниц, телекоммуникационных центров и других объектов инфраструктуры.

Контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. Управляющая судном компания утверждает, что причиной стал сильный ветер. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.

О том, как российский транспортный сектор отреагировал на аварию,— в материале “Ъ” «У суэцких собственная гордость».