В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека

Минздрав Татарстана сегодня, 27 марта, сообщил еще о двух смертях от коронавируса в регионе. В результате число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 жителей республики с начала пандемии достигло 412.

Речь идет о женщине 1946 года рождения и мужчине 1961 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— заверяют в министерстве.

Как писал «Ъ-Казань», в Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19 и число инфицированных достигло 19 272 человек. Из низ выздоровели 16 062 человека

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"