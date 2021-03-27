В Татарстане число заражений COVID-19 за сутки сократилось до 37

В Татарстане за последние сутки, к 27 марта, зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. 15 человек госпитализированы, 22 остальные получают лечение на дому, сообщил минздрав республики.

В том числе в Казани выявлено 12 новых инфицированных, Набережных Челнах – 10, в Нижнекамском районе – 4, еще 10 районах республике – по 1-2 человека.

Всего с 27 марта в Татарстане зарегистрировано 19 272 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 16 062 человека, в том числе 61 – за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"