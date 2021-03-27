Названы финалисты конкурса проектов расширения набережной Сочи

Восемь из 33 компаний вышли в финал международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции центральной набережной города Сочи. Проект предполагает создание многофункциональной территории площадью около 55 га, расширяющей пляжную полосу вдоль побережья на 100 м в глубину моря.

Финалисты:

германская GMP, известная по проектам стадиона и парка «Краснодар»;

консорциум IND Architects, Royal Haskoning DHV, LDA Design (Россия, Нидерланды, Великобритания), в портфеле которых проект «Пальма-Джумейра» в Дубае и мастер-план парка Горького в Москве;

российское архитектурное бюро «Проект Меганом», создававшее мастер-план реконструкции промзоны ЗИЛ в Москве;

датско-российский консорциум ADEPT и MegaBudka;

консорциум Masters Plan, Caushman&Wakefeld и Parsec;

британо-испанская компания Mangera Yvars Architects;

итальянское архитектурное бюро FUKSAS, занимавшееся развитием прибрежной территории в Монако;

голландская UNStudio, создавшая концепцию развития прибрежной территории в Дубае.

До 26 мая финалисты должны разработать конкурсные предложения, которые затем до 3 июня будут оцениваться экспертной рабочей группой и членами жюри. Победитель конкурса будет объявлен 4 июня.

Общий призовой фонд конкурса составляет 30 млн руб. Финалисты получают аванс — по 3 млн рублей. Победителю достанется еще 6 млн руб.