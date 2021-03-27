В Сочи сборная РФ по футболу обыграла Словению в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная России одержала победу во втором матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Станислава Черчесова обыграла на сочинском стадионе «Фишт» Словению со счетом 2:1.

На 25-минуте нападающий сборной России Артем Дзюба вывел команду вперед, а спустя 10 минут забил второй гол в ворота Яна Облака. На 36-й минуте матча полузащитник словенцев Йосип Иличич ответил голом на дубль Артема Дзюбы.

В результате Россия набрала шесть очков и лидирует в группе Н. Словения с тремя очками занимает вторую позицию.

30 марта 2021 года сборная России проведет очередной выездной матч против сборной Словакии.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, официальный сайт стадиона «Фишт» в Сочи опубликовал предупреждение о том, что в интернете появился дублер, где мошенники продают билеты по завышенной стоимости на сегодняшний матч между сборными России и Словении.

Наталья Решетняк