Сайт-двойник сочинского стадиона «Фишт» продавал билеты на матч Россия-Словения

Официальный сайт стадиона «Фишт» в Сочи опубликовал предупреждение о том, что в интернете появился дублер, где мошенники продают билеты по завышенной стоимости на сегодняшний матч между сборными России и Словении.

«Стадион не осуществляет реализацию билетных программ на спортивные мероприятия, в том числе не осуществляет продажу билетов на матч сборных России и Словении по футболу 27 марта 2021 года», - говорится в сообщении стадиона.

Кроме того, подчеркивается, что стадион не имеет отношения к действиям как сайтов-консьержей, так и официальных сайтов билетных операторов, осуществляющих реализацию билетов.

Напомним, главная футбольная команда страны сыграет сегодня в Сочи отборочный матч чемпионата мира по футболу-2022 против сборной Словении. Начало матча назначено на 17:00 по мск. Это будет первая домашняя игра сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022. Помимо России и Словении в группу H попали Хорватия, Словакия, Кипр и Мальта.

Как ранее писал “Ъ”, тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился со списком игроков для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022, сообщается на сайте Российского футбольного союза. В состав национальной команды вызваны 27 футболистов. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов сообщил, что капитаном будет Артем Дзюба.

Наталья Решетняк