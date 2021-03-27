На АО «Архбум» дали старт национальному проекту «Производительность труда»

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Мероприятие состоялось 23 марта с участием Регионального центра компетенций.



В Воронеже на предприятии АО «Архбум» дали старт национальному проекту «Производительность труда». Cтартовое совещание состоялось на базе организации 23 марта.

– Длительность программы – 3 года, первые 6 месяцев нас будут сопровождать коллеги из Регионального центра компетенций, – рассказал в ходе встречи руководитель филиала организации Александр Иванов. – Наши ожидания – улучшение показателей по итогам первого года на 10 %. Но у меня есть стойкое ощущение, что 10% мы сделаем в течение первых 3-4 месяцев и до конца года сможем увеличить производительность на 30%, что позволит нам исключить простой перерабатывающего оборудования и выйти на заявленные мощности, – добавил спикер.

В федеральную программу уже вступили 23 организации, к концу текущего года их число должно вырасти до 31, а к 2024 году – до 161. Сейчас в числе участников такие организации как ООО «Дельта Пак», ООО УК «Рудгормаш», ООО ПК «Ангстрем», ООО «Воронежсельмаш», ООО «Ромакс» и ряд других крупных предприятий региона, доложил собравшимся замдиректора РЦК Дмитрий Синюков.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда был зарегистрирован в Воронежской области в 2020 году. Сотрудники организации совместно с федеральными коллегами занимаются внедрением методик бережливого производства, организуют обмен опытом между предприятиями-участниками нацпроекта, а также занимаются обучением сотрудников данных предприятий.

Узнать подробности о программе и подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.