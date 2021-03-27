27 марта, суббота
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Фото: Reuters

«Модные бренды многое потеряют»

Настя Ройзман — о решении производителей перестать закупать сырье из провинции Синьцзян

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Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, как Пекин пытается отыграть отказ зарубежных компаний, выпускающих одежду, от хлопка из региона, где может использоваться труд «современных рабов» — уйгуров.


Одна из главных новостей недели — бойкот, который Китай объявил модным брендам. Среди них оказались H&M, Uniqlo, Nike, Adidas и Tommy Hilfiger.

Причиной стал отказ этих производителей закупать хлопок из Синьцзяна. Это регион, в котором предположительно используется труд уйгуров, которых в прессе называют «рабами XXI века».

Китайские власти уже убрали из продажи товары H&M и Nike. Китайские артисты начали массово разрывать контракты с производителями. Можно предположить, что не по собственному желанию. А хэштег «Я поддерживаю синьцзянский хлопок» вошел в топ китайской соцсети Weibo.

Министерство коммерции Китая потребовало от H&M, чтобы компания «исправила ошибку» и проявила уважение к принципам рынка, не политизируя вопросы бизнеса. А представитель МИД страны добавила, что модные бренды многое потеряют из-за своего решения. Она также отметила, что сообщения о принудительном труде уйгуров на хлопковых плантациях не более чем слухи, придуманные антикитайскими силами.

Учитывая важность Поднебесной на мировом рынке ритейла, по разным оценкам это около 30-40%. Будет интересно наблюдать, насколько принципиальными окажутся столь важные игроки мира моды.

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