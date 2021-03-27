Движение автотранспорта на Крымском мосту ограничат на двое суток

На Крымском мосту (соединяет Кубань и Крым) планируют временно ограничить движение автомобильного транспорта в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» со ссылкой на информацию минтранса РФ.

Учения запланированы с 00:00 31 марта по 23:59 1 апреля.

«Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста. Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок», - говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Тамань».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале этого года Главгосэкспертиза одобрила проект первого этапа строительства трассы от Краснодара до Крымского моста. Участок дороги протяженностью 68,5 км будет проложен южнее основной трассы по территории Славянского и Темрюкского районов в обход населенных пунктов до транспортной развязки на автодороге А-290 Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый.

Наталья Решетняк