Зеленский отменил указ о назначении судьей подозреваемого в госизмене главы КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил президентский указ 2013 года о назначении Александра Тупицкого председателем Конституционного суда (КС) страны.

«Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины (КСУ)»,— говорится в документе, опубликованном на сайте украинского президента.

Указом господина Зеленского также отменяется назначение еще одного судьи КС Украины — Александра Касминина, также находившегося на этом посту с 2013 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении господина Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса». В конце января сообщалось, что судью не пускают на его рабочее место. Ранее Государственное бюро расследований Украины начало проверку Александра Тупицкого по факту госизмены. По версии следствия, в 2018 году он заключил земельную сделку в Крыму с должностными лицами России.

О противостоянии президента Украины и главы КСУ читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский развернулся в полный роспуск».