WSJ сообщила о прогрессе в поднятии судна с мели в Суэцком канале

Участники операции по поднятию на воду контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, выразили надежды на ее скорое завершение, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам участника операции, работы идут хорошо.

«Возможно, мы сможем столкнуть его раньше, чем думали изначально»,— передает WSJ слова участника операции. В ходе работ поздним вечером пятницы подняли сотни тысяч кубических футов песка из-под носовой части контейнеровоза.

Ранее президент компании Imabari Shipbuidling Юкито Хигаки заявил, что рабочие надеются снять корабль с мели к вечеру 27 марта. Группа компаний господина Хигаки контролирует компанию Shoei Kisen, которой принадлежит Ever Given.

