В Сочи ликвидировали пожар в торговом павильоне на площади 100 кв.м

В Адлерском районе Сочи рано утром вновь горел торговый павильон. Объект расположен на улице Эстонская. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, огонь охватил 100 кв. м площади.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03.56. Спустя десять минут прибывшие на место пожарные подразделения приступили к тушению. В 4.50 сотрудникам МЧС удалось полностью справиться с огнем.

«На тушении пожара работали три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС России.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки», - говорится в сообщении МЧС.

Как писал “Ъ-Кубань”, 6 марта в Адлерском районе Сочи на улице Урожайной ликвидировали пожар в торговом павильоне. Площадь возгорания составила 15 кв.м.

4 марта ликвидировали пожар на рынке, расположенном на улице Голубые Дали в Адлере. Площадь возгорания составила 400 кв. м. 14 февраля 2021 года в Адлерском районе Сочи произошел пожар в торговом центре «Мзымта». Его площадь составила 800 кв. м.

Наталья Решетняк