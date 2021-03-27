В минздраве Кубани назвали города-лидеры по темпам распространения коронавируса в 2021 году

Заместитель начальника управления организации медпомощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев в ходе брифинга рассказал, в каких городах региона фиксируются самые высокие показатели инфицирования коронавирусом. По его словам, наибольшее число случаев COVID-19 в 2021 году зарегистрировано в Краснодаре (4 072), в Сочи (1 472), в Геленджике (519), в Новороссийске (524), в Анапе (413). Наименьшее число в Успенском районе (55), в Брюховецком (62), в Ленинградском (66), в Щербиновском и Каневском (по 72).

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в Краснодарском крае в течение суток выявили 116 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Свежую сводку опубликовал региональный оперштаб 26 марта 2021 года.

Наталья Решетняк