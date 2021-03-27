Власти Греции продлили карантин до 5 апреля

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 все ограничения в Греции продлены до 5 апреля, сообщил Минздрав страны. Карантин в Греции был введен 7 ноября.

Решение о продлении карантина было принято властями из-за сохраняющегося в некоторых регионах страны высокого уровня заболеваемости COVID-19. Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю.

Ранее власти страны были намерены начать в апреле «пилотное» открытие для стран ЕС и стран, где активно идет вакцинация. Полностью открыть страну для туристов планировалось с 14 мая.

По последним данным, в Греции зафиксировано почти 250 тыс. заразившихся и более 7,7 тыс. летальных исходов. За последние сутки выявлено 2,5 тыс. новых случаев и 52 смерти. Прививку от COVID-19 в стране получили более 1 млн человек (9,6% населения).

О борьбе с вирусом в регионе — в материале “Ъ” «Танцы с чашечкой кофе».