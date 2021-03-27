Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке военнослужащие России и Турции провели очередное совместное патрулирование, сообщил старший колонны ВС РФ полковник Андрей Титов. Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолетов.

«В рамках меморандума, подписанного Россией и Турцией в Сочи, проведено 144 российско-турецкое патрулирование. От населенного пункта Шейрек далее по согласованному маршруту. Патрулирование прошло в штатном режиме»,— сказал журналистам господин Титов (цитата по «РИА Новости»).

Совместная колонна техники за четыре часа прошла маршрут в 95 км. Она провела мониторинг обстановки в населенных пунктах Деллик, Телль-Кадиш, Кирбатли и Телль-Тайр. В патрулировании с обеих сторон приняли участие около 70 военных и 10 единиц военной техники.

Решение о совместном патрулировании было принято во время встречи президентов РФ и Турции в марте 2020 года. Впервые осуществить полное патрулирование в регионе удалось 22 июля. Патрули были не раз атакованы. Последний инцидент, в результате которого был подорван российский БТР и ранены двое военных, произошел 25 августа. После этого совместные патрули не проводились. 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возобновлении совместных патрулей в ближайшее время.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” « Россия прикрыла курдов».