В Чехии режим ЧС из-за пандемии продлен до 11 апреля

Чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС), предоставив правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Кабинет министров надеется, что этого будет достаточно, чтобы снизить уровень заболеваемости до более стабильного уровня и начать ослаблять ограничения.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что при замедлении роста случаев заболевания некоторые послабления могут быть возможны по истечении нынешнего режима ЧС. «Я твердо надеюсь, что это будет последний локдаун»,— сказал он в ходе дебатов перед голосованием (цитата по Reuters).

«После Пасхи, исходя из ситуации, которая, я убежден, идет в правильном направлении, мы объявим некоторые даты возобновления работы школ и другие меры»,— сообщил премьер-министр.

По состоянию на 26 марта количество госпитализаций в Чехии составило 7965 человек, что ниже пика в 9462 человека, зафиксированного 15 марта. Министерство здравоохранения заявило, что более широкое смягчение ограничений возможно только тогда, когда количество госпитализаций сократится примерно до 3 тыс.

В начале марта власти Чехии сообщили, что в стране был зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Чехия столкнулась с кризисным сценарием».