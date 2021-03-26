СКА закончил с «Динамо»

Первым финалистом Западной конференции в play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал санкт-петербургский СКА, который всего в пяти матчах сломил сопротивление московского «Динамо», изначально имевшего как минимум ничуть не меньше шансов на успех. Сегодня армейцы добили соперника на своей площадке — 4:0. Теперь в третьем раунде Кубка Гагарина они встретятся с победителем пары ЦСКА—«Локомотив», где пока ведут красно-синие — 3:2.

Серия со СКА началась для «Динамо» замечательно — с убедительной победы в Санкт-Петербурге со счетом 4:1. Причем с учетом регулярного чемпионата она стала пятой подряд. И тогда казалось, что в нынешнем сезоне команда Владимира Крикунова просто не по зубам армейцам с берегов Невы. Однако затем ситуация круто изменилась, и они выиграли следующие три матча, включая оба московских. Что произошло? Ключевыми можно назвать несколько факторов. Прежде всего это травма нападающего первой пятерки «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого, который выбыл из строя после стартовой встречи. Да, никуда не делись лучший бомбардир «регулярки» Вадим Шипачев и лучший снайпер Дмитрий Яшкин, но без Кагарлицкого в их сочетании сразу нарушилась так называемая химия и разладилось большинство, которое считалось основным козырем бело-голубых. «Динамо» — это в принципе команда одного звена. Как выяснилось, заменить даже одного Кагарлицкого Крикунову некем.

Вместе с тем главный тренер СКА Валерий Брагин после поражения в первом матче принял ряд правильных решений. Во-первых, он поставил в ворота Магнуса Хелльберга вместо Александра Самонова, хотя при этом пришлось пожертвовать сверхлимитным легионером, потенциально достаточно результативным шведским нападающим Мальте Стремваллем. Во-вторых, Брагин вернул в состав Владимира Ткачева, наверное, самого нестандартного хоккеиста в нынешнем СКА, который порой из ничего генерирует голевые моменты. Наставник армейцев вообще перекроил все звенья и нашел оптимальный вариант.

Впрочем, как обычно, в противостоянии равных соперников многое зависит от нюансов и банального фарта. Скажем, во втором матче, когда СКА чувствовал себя очень неуютно под дамокловым мечом очередного поражения, при счете 0:0 в конце третьего периода «Динамо» подвел Яшкин, зачем-то нарушивший правила за чужими воротами. Петербуржцы реализовали численное преимущество и выиграли. В третьей встрече москвичи отквитали отставание в две шайбы, но пропустили уже в дебюте овертайма. В четвертой игре, по словам Крикунова, его подопечные потеряли голову и принялись хулиганить, хватая удаления одно за другим, а сами не забили в формате «пять на три». Да еще не повезло, когда в эпизоде со вторым голом шайба от судьи отскочила к Йоонасу Кемппайнену и тот невольно ассистировал финну. Так динамовцы получили 1:3 в матче и серии, которая переехала обратно в Санкт-Петербург.

Естественно, при таком раскладе СКА уже не должен был отпускать «Динамо». Тем более что он выглядел более сбалансированно и организованно. Москвичи вышли на пятый матч как на последний бой и старались действовать максимально жестко, кость в кость. Петербуржцы приняли вызов и также много играли в тело. Первыми под прессингом ошиблись именно они и заработали штраф за выброс шайбы. Команда Крикунова снова не лучшим образом распорядилась большинством, хотя защитник Андрей Сергеев, неожиданно выбившийся в лучшие бомбардиры этого play-off с 10 очками по системе «гол плюс пас», мог открыть счет, когда выкатился один на один с Хелльбергом и швед выручил СКА. В первой двадцатиминутке гости провели еще несколько опасных атак, которым по-прежнему недоставало завершения. А вот хозяева завершили период взятием ворот. За пять секунд до его окончания четвертое звено армейцев устроило суматоху в динамовской зоне, и Евгений Тимкин точно метнул прилетевшую ему прямо на крюк шайбу.

Однако еще более ужасно для столичного клуба сложился второй отрезок встречи. Четыре удаления кряду привели к тому, что москвичи трижды были вынуждены отбиваться втроем от пятерки петербуржцев. И к 26-й минуте СКА вел уже 3:0. Эмиль Галимов, а потом Игорь Ожиганов фактически закончили серию. Тем более что «Динамо» опять не использовало свои шансы в большинстве. К третьему периоду счет оставался таким же безнадежным, а в нем гостям еще забросил Владислав Цицюра. Уже за 10 минут до финальной сирены гости стали периодически менять вратаря на дополнительного полевого игрока, но и это не помогло им хотя бы раз распечатать ворота Хелльберга. Голкипер СКА оказался, пожалуй, главным героем не только заключительного матча, но и всего противостояния.

Александр Ильин